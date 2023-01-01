Являясь мировыми лидерами в области решений по продвижению инвестиций и экономическому развитию, мы предоставляем: - Инструменты данных о ПИИ - Исследования и анализ конкурентов. - События - Мультимедийный контент - Редакционное освещение

Веб-сайт: fdiintelligence.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением fDi Intelligence, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.