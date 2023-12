The Guardian — британская ежедневная газета. Она была основана в 1821 году как The Manchester Guardian и сменила название в 1959 году. Наряду со своими дочерними газетами The Observer и The Guardian Weekly, The Guardian является частью Guardian Media Group, принадлежащей Scott Trust. Траст был создан в 1936 году для «бессрочного обеспечения финансовой и редакционной независимости The Guardian, а также для защиты журналистской свободы и либеральных ценностей The Guardian без коммерческого или политического вмешательства». В 2008 году траст был преобразован в компанию с ограниченной ответственностью, а конституция была написана таким образом, чтобы обеспечить для The Guardian ту же защиту, которая была заложена в структуру Scott Trust его создателями. Прибыль реинвестируется в журналистику, а не распределяется среди владельцев или акционеров. Главный редактор Кэтрин Винер сменила Алана Расбриджера в 2015 году. С 2018 года основные разделы газетной бумаги публикуются в таблоидном формате. По состоянию на февраль 2020 года ежедневный тираж печатного издания составил 126 879 экземпляров. У газеты есть онлайн-издание TheGuardian.com, а также два международных веб-сайта: Guardian Australia (основан в 2013 году) и Guardian US (основан в 2011 году). Читатели газеты, как правило, относятся к левым британским политическим взглядам, а ее репутация как платформы для социально-либеральных и левых редакционных статей привела к использованию «читателя Guardian» и «Guardianista» как часто уничижительных эпитетов для тех, кто левых или «политкорректных» тенденций. Частые типографские ошибки в эпоху ручного набора текста привели к тому, что журнал Private Eye в 1960-х годах назвал газету «Грауниадой» - прозвище, которое редакторы до сих пор время от времени используют для насмешек над собой. В исследовательском опросе Ipsos MORI в сентябре 2018 года, призванном опросить доверия общественности к конкретным изданиям в Интернете, The Guardian получила наивысший балл за новости о цифровом контенте: 84% читателей согласились, что они «доверяют тому, что [они] в них видят». В отчете опроса, проведенного компанией Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) в декабре 2018 года, говорится, что печатное издание газеты было признано пользующимся наибольшим доверием в Великобритании в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года. -читать о «качественных газетных брендах» Великобритании, включая цифровые издания; Среди других «качественных» брендов — The Times, The Daily Telegraph, The Independent и i. Хотя тираж печатной версии The Guardian снижается, в отчете указывается, что новости The Guardian, в том числе опубликованные в Интернете, ежемесячно достигают более 23 миллионов взрослых британцев. Главной среди заметных «сенсов», полученных газетой, был телефон News International за 2011 год. - хакерский скандал, в частности взлом телефона убитой английской подростка Милли Даулер. Расследование привело к закрытию News of the World, самой продаваемой воскресной газеты Великобритании и одной из самых тиражных газет в истории. В июне 2013 года газета The Guardian сообщила о секретном сборе администрацией Обамы телефонных записей Verizon, а впоследствии раскрыла существование программы наблюдения PRISM после того, как информация о ней была передана газете разоблачителем и бывшим подрядчиком АНБ Эдвардом Сноуденом. В 2016 году The Guardian провела расследование «Панамских документов», раскрыв связи тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона с оффшорными банковскими счетами. Она четыре раза была названа «газетой года» на ежегодной церемонии вручения наград British Press Awards: последний раз в 2014 году за репортажи о правительственной слежке.

