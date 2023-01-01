WebCatalog
NZZ

NZZ

nzz.ch

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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NZZ Neuen Zürcher Zeitung. Neue Zürcher Zeitung — швейцарская ежедневная газета на немецком языке, издаваемая NZZ Mediengruppe в Цюрихе. Газета была основана в 1780 году. Она имела репутацию высококачественной газеты, авторитетной швейцарско-германской газеты, а также объективных и подробных репортажей о международных делах.

Веб-сайт: nzz.ch

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