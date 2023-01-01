Вы писатель? Легко публикуйте свои истории с помощью Texties. Texties — это современная электронная книга. Воспринимайте истории как текстовые сообщения между персонажами. Писатели: мгновенно публикуйте и делитесь интересными, насыщенными историями!

Веб-сайт: texties.lol

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Texties Author, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.