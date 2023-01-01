Texties Author
author.texties.app
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Texties Author в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: texties.lol
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Texties Author, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
ArcGIS StoryMaps
storymaps.arcgis.com
Falkon SMS
app.falkonsms.com
Punchbowl
punchbowl.com
Google Groups
groups.google.com
Statflo
app.statflo.com
Kenect
app.kenect.com
VisibleThread Writer
writer.visiblethread.com
Online Giving
onlinegiving.org
Cordless
app.cordless.io
Pastelink.net
pastelink.net
DreamPress
dreampress.ai
Character Count
charactercountonline.com