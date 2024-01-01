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everviz

everviz

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: everviz.com

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Everviz — это онлайн-инструмент визуализации, который помогает создавать интерактивные диаграммы и карты. Встраивайте свои интерактивные визуализации на свой веб-сайт, в блог или в интрасеть — экспортируйте их как изображения или PDF. Мы считаем, что рассказывание историй с помощью красивых интерактивных визуализаций делает сообщение более понятным и привлекательным. Наша миссия — облегчить каждому возможность создавать и публиковать потрясающие визуализации, рассказывающие захватывающие истории. Введите данные напрямую, поместите CSV-файл в редактор, скопируйте и вставьте из Excel или подключитесь к оперативным данным через нашу интеграцию с Google Sheet. Наш интуитивно понятный редактор позволяет выбирать тип диаграммы, редактировать текст, шрифты и цвета, чтобы ваши данные выделялись среди других.

Веб-сайт: everviz.com

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