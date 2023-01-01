Tether — это криптовалюта с токенами, выпущенная Tether Limited, которая, в свою очередь, контролируется владельцами Bitfinex. Tether называется стейблкоином, потому что изначально он был разработан так, чтобы его стоимость всегда составляла 1 доллар США, сохраняя резервы в размере 1 доллар США на каждый выпущенный привязь.

Веб-сайт: tether.to

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