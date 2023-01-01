WebCatalog
Coffreo

Coffreo

coffreo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Coffreo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Coffreo — это ваше личное пространство, где важные документы всегда будут под рукой. Без каких-либо затрат с вашей стороны ваш цифровой сейф для отдела кадров обеспечивает архивирование доказательств цифровых платежных ведомостей, выданных вашим работодателем, и позволяет вам подписывать трудовые договоры онлайн...

Веб-сайт: coffreo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coffreo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

fileee

fileee

fileee.com

Sproof

Sproof

sproof.io

Notepin

Notepin

notepin.co

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

Common Paper

Common Paper

commonpaper.com

Croner

Croner

croner.co.uk

E-Sign

E-Sign

e-sign.co.uk

Proxywave

Proxywave

proxywave.io

LawDistrict

LawDistrict

lawdistrict.com

signNow

signNow

signnow.com

Church Social

Church Social

churchsocial.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности