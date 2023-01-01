Coffreo — это ваше личное пространство, где важные документы всегда будут под рукой. Без каких-либо затрат с вашей стороны ваш цифровой сейф для отдела кадров обеспечивает архивирование доказательств цифровых платежных ведомостей, выданных вашим работодателем, и позволяет вам подписывать трудовые договоры онлайн...

Веб-сайт: coffreo.com

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