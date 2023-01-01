TechCabal — это издание, ориентированное на будущее, в котором подробно рассказывается об африканских инновациях и технологиях.

Веб-сайт: techcabal.com

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