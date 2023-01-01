Singularity University

Университет Сингулярности («SU») — это глобальное образовательное и инновационное сообщество, использующее экспоненциальные технологии для решения крупнейших мировых проблем и построения изобильного будущего для всех.

Веб-сайт: su.org

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