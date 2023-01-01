Свежий, интуитивно понятный инструмент для ваших HR-задач. Забудьте об электронных таблицах и сложных системах управления персоналом. С TalentHR у вас есть одна платформа для управления вашими людьми, отслеживания данных о сотрудниках и приема новых сотрудников. И при этом не разоряя банк.

Веб-сайт: talenthr.io

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