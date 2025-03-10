Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.
Отправить новое приложение
UserTesting
usertesting.com
UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.
Userfeel
userfeel.com
Userfeel — инструмент для тестирования удобства использования сайтов и приложений, предоставляющий доступ к многим тестерам без подписки.
dscout
dscout.com
dscout - это платформа для удалённого качественного исследования, позволяющая собирать видеоотзывы пользователей для улучшения продуктов и услуг.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — платформа для получения потребительских инсайтов с помощью ИИ, анализирующая видеоответы аудитории быстро и дешево.
Respondent Participant
respondent.io
Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.
Respondent Researcher
respondent.io
Приложение позволяет исследователям связываться с респондентами для проведения опросов и сбора данных в реальном времени.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это платформа для сбора видеосвидетельств, позволяющая предприятиям получать отзывы клиентов через асинхронные видео.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics - платформа для исследований пользовательского опыта, предлагающая тестирование юзабилити и сбор обратной связи от участников по всему миру.
VideoAsk
videoask.com
Videoask позволяет вести асинхронные видео-беседы, собирая отзывы и взаимодействуя с пользователями через видео, аудио и текстовые ответы.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.
Indeemo
indeemo.com
Индеемо - платформа для видеоисследований, помогающая командам MR, UX и CX изучать людей и продукты в реальной жизни с использованием мультимедийных данных.
Senja
senja.io
Senja - платформа для сбора и отображения отзывов клиентов в текстовом и видеоформатах, с настройкой форм и интеграцией с другими инструментами.
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside позволяет компаниям создавать интерактивные видеоотзывы для повышения вовлеченности и улучшения восприятия бренда на сайте.
StoryTap
storytap.com
StoryTap – это платформа для создания и распространения видео-контента от реальных клиентов и сотрудников, позволяющая брендам улучшать маркетинг без высоких затрат.
Forsta
forsta.com
Forsta - платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагает инструменты анализа и обратной связи для улучшения бизнес-решений.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox - платформа для некоммерческих организаций, позволяющая собирать и делиться историями от доноров и волонтеров, продвигая этическое повествование.
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — платформа для сбора и анализа видеоотзывов от клиентов и сотрудников, упрощающая процесс обратной связи без необходимости установки ПО.
Voxpopme
voxpopme.com
Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Voxpopme трансформирует команды аналитиков, собирая, централизуя и анализируя качественные данные. Платформа Qualitative Insights от Voxpopme сочетает в себе скорость видеоопросов, нашего полноценного инструмента для видеоопросов, с глубиной живых интервью, нашего продукта IDI и фокус-групп, а также мощь AI Insights для ускорения анализа в 60 раз. Все больше брендов доверяют Voxpopme, чтобы обогатить свои исследования и фундаментально изменить способы создания более качественных продуктов и формирования перспективных компаний. Хотите узнать, как мы помогаем решить эти проблемы? Посетите www.voxpopme.com сегодня.
Widewail
widewail.com
Invite Video упрощает создание видеоотзывов клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса. Используя SMS и автоматизацию, мы создали процесс, который не требует участия бизнеса и беспрепятственен для клиента. Превратите свою CRM в постоянно работающую машину для создания видео-отзывов и дайте возможность своей маркетинговой команде превращать больше потенциальных клиентов в покупателей с помощью бесценных социальных видео-доказательств. Используя текстовые сообщения/SMS, мы помогаем вам отправлять запросы вашим клиентам там, где они наиболее заинтересованы. При желании нацельтесь на клиентов, которые, как вы уже знаете, очень заинтересованы, например, на тех, кто недавно оставил пятизвездочный отзыв. Наш переход от SMS к отправке видео быстрый и простой. Всего несколько кликов по телефону, никаких загрузок или смены устройств не требуется.
© 2025 WebCatalog, Inc.