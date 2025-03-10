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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями
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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Userfeel — инструмент для тестирования удобства использования сайтов и приложений, предоставляющий доступ к многим тестерам без подписки.

dscout

dscout

dscout.com

dscout - это платформа для удалённого качественного исследования, позволяющая собирать видеоотзывы пользователей для улучшения продуктов и услуг.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy — платформа для получения потребительских инсайтов с помощью ИИ, анализирующая видеоответы аудитории быстро и дешево.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Приложение позволяет исследователям связываться с респондентами для проведения опросов и сбора данных в реальном времени.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — это платформа для сбора видеосвидетельств, позволяющая предприятиям получать отзывы клиентов через асинхронные видео.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Userlytics - платформа для исследований пользовательского опыта, предлагающая тестирование юзабилити и сбор обратной связи от участников по всему миру.

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

Videoask позволяет вести асинхронные видео-беседы, собирая отзывы и взаимодействуя с пользователями через видео, аудио и текстовые ответы.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Индеемо - платформа для видеоисследований, помогающая командам MR, UX и CX изучать людей и продукты в реальной жизни с использованием мультимедийных данных.

Senja

Senja

senja.io

Senja - платформа для сбора и отображения отзывов клиентов в текстовом и видеоформатах, с настройкой форм и интеграцией с другими инструментами.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

Life Inside позволяет компаниям создавать интерактивные видеоотзывы для повышения вовлеченности и улучшения восприятия бренда на сайте.

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap – это платформа для создания и распространения видео-контента от реальных клиентов и сотрудников, позволяющая брендам улучшать маркетинг без высоких затрат.

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta - платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагает инструменты анализа и обратной связи для улучшения бизнес-решений.

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox - платформа для некоммерческих организаций, позволяющая собирать и делиться историями от доноров и волонтеров, продвигая этическое повествование.

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel — платформа для сбора и анализа видеоотзывов от клиентов и сотрудников, упрощающая процесс обратной связи без необходимости установки ПО.

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Voxpopme трансформирует команды аналитиков, собирая, централизуя и анализируя качественные данные. Платформа Qualitative Insights от Voxpopme сочетает в себе скорость видеоопросов, нашего полноценного инструмента для видеоопросов, с глубиной живых интервью, нашего продукта IDI и фокус-групп, а также мощь AI Insights для ускорения анализа в 60 раз. Все больше брендов доверяют Voxpopme, чтобы обогатить свои исследования и фундаментально изменить способы создания более качественных продуктов и формирования перспективных компаний. Хотите узнать, как мы помогаем решить эти проблемы? Посетите www.voxpopme.com сегодня.

Widewail

Widewail

widewail.com

Invite Video упрощает создание видеоотзывов клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса. Используя SMS и автоматизацию, мы создали процесс, который не требует участия бизнеса и беспрепятственен для клиента. Превратите свою CRM в постоянно работающую машину для создания видео-отзывов и дайте возможность своей маркетинговой команде превращать больше потенциальных клиентов в покупателей с помощью бесценных социальных видео-доказательств. Используя текстовые сообщения/SMS, мы помогаем вам отправлять запросы вашим клиентам там, где они наиболее заинтересованы. При желании нацельтесь на клиентов, которые, как вы уже знаете, очень заинтересованы, например, на тех, кто недавно оставил пятизвездочный отзыв. Наш переход от SMS к отправке видео быстрый и простой. Всего несколько кликов по телефону, никаких загрузок или смены устройств не требуется.

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