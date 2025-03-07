Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Matecat
matecat.com
Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — это программное обеспечение для локализации на базе искусственного интеллекта для команд. Подключите более 600 инструментов для перевода вашего контента. Создавайте и управляйте всем своим многоязычным контентом в одном месте. Локализуйте свои приложения, программное обеспечение, веб-сайты, игры, справочную документацию и проекты, чтобы создать удобный интерфейс для ваших клиентов по всему миру. Ускорьте локализацию и автоматизируйте обновление контента с помощью наших основных функций: * Более 600 приложений, включая интеграцию с инструментами, в которых живет ваш контент, такими как git, маркетинг, поддержка и другие инструменты. * Получайте переводы от языковых служб Crowdin, выбирайте агентство на рынке или привлекайте собственную команду переводчиков. * Интеграция контента с вашим репозиторием в GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos. * Интеграция с Google Play, Android Studio, VS Code и другими системами. * iOS и Android SDK (доставка контента по беспроводной сети, предварительный просмотр в реальном времени и снимки экрана) * Плагины Figma, Adobe XD и Sketch. * Интеграция с маркетинговыми инструментами: Mailchimp, Contentful, SendGrid, Hubspot, Dropbox и другими. * API, CLI, вебхуки * Память переводов * Скриншоты * Визуальный редактор в контексте. * Машинные переводы * Проверка качества * Отчеты * Торговая площадка с приложениями, которые интегрируются с другими инструментами или расширяют функциональность Crowdin. * Задачи и многое другое.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud — единственная система управления переводами, которая позволяет предприятиям выйти на глобальный уровень за счет использования самых передовых лингвистических технологий, интеллектуальной автоматизации и искусственного интеллекта. Сегодня возможность обновлять и локализовать большие объемы контента – быстро и легко – более важна для бизнеса для организаций, чем когда-либо прежде. По этой причине компания XTM International создала технологию, которая приносит в мир новые идеи с точки зрения оригинальности, видения, воображения и изобретательности, чтобы помочь клиентам использовать ее возможности и выйти на глобальные рынки быстрее, чем их конкуренты. Их миссия — открыть новую эру локализации, предоставляя масштабируемые и взаимосвязанные технологии, не зависящие от поставщика. Система включает в себя полнофункциональный инструмент компьютерного перевода (CAT), передовую технологию искусственного интеллекта, полностью настраиваемые рабочие процессы, а также интеграцию с механизмами нейронного машинного перевода и рядом бизнес-инструментов. XTM Cloud спроектирован так, чтобы быть масштабируемым и гибким, с гибкостью в своей основе. В число клиентов XTM International входят многие ведущие мировые предприятия в различных отраслях, а также некоторые из самых инновационных поставщиков логистических услуг.
memoQ
memoq.com
memoQ — это собственный пакет программного обеспечения для компьютерного перевода, работающий в операционных системах Microsoft Windows. Он разработан венгерской компанией-разработчиком программного обеспечения memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), ранее Kilgray, поставщик программного обеспечения для управления переводами, основанный в 2004 году и названный одной из самых быстрорастущих компаний в секторе переводческих технологий в 2012 и 2013 годах. memoQ предоставляет память переводов, терминологию, интеграцию машинного перевода и справочную информацию. управление в средах настольных компьютеров, клиент/сервер и веб-приложений.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и совершенную автоматизацию с помощью этого самого мощного набора языковых и голосовых инструментов.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных специалистов, которые тестируют реальные устройства в реальных средах на сотнях комбинаций устройств. . Мы проверим ваше программное обеспечение на доступность, качество перевода, местные и культурные нюансы, чтобы вы могли получить известность на каждом рынке, на котором вы работаете или собираетесь запустить его. Сотни ведущих брендов, включая Meta, Microsoft, Google, BBC и iHeartMedia, полагаются на Global Платформа тестирования приложений для улучшения качества своих продуктов со скоростью, которая позволяет командам Agile и DevOps выпускать выпуски более регулярно и получать важную обратную связь для устранения проблем или внесения критических улучшений в работу пользователя.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем становятся все умнее. Unbabel помогает предприятиям выйти на новые глобальные рынки и укрепляет доверие клиентов, создавая более последовательный, высококачественный многоязычный клиентский опыт в сфере маркетинга и обслуживания клиентов. Unbabel легко подключается к самым популярным платформам CRM и чата, чтобы беспрепятственно доставлять переводы в рамках существующих рабочих процессов по каналам цифровой поддержки, таким как чат, электронная почта или ответы на часто задаваемые вопросы. Все это управляется через портал, где клиенты могут контролировать потоки перевода, отслеживать ключевые показатели, такие как скорость или качество, и выполнять другие задачи для практического использования различных языков в своем бизнесе. Компания Unbabel, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, работает с ведущими командами поддержки клиентов таких брендов, как Facebook, Microsoft, Booking.com и Uber, чтобы легко общаться с клиентами по всему миру, независимо от того, на каком языке они говорят. Платформа языковых операций включает в себя: * Расширенный машинный перевод * Портал * Канал * Интеграции * Редакторы
TextUnited
textunited.com
Переведите что угодно быстро и точно с помощью AI Translation Platform и службы поддержки клиентов мирового класса. TextUnited — это автоматизированная языковая платформа для компаний, ориентированных на знания. Его основные компетенции заключаются в высококачественном индивидуальном переводе, надежном обеспечении лингвистического качества и безопасности данных. Эти ценности предоставляются в виде пакетов подписки, что обеспечивает предсказуемость затрат и масштабируемость.
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализации. Интегрированные платежные системы, надежные подключения к репозиториям, средства связи, проверки качества и многое другое делают локализацию проще, чем когда-либо. Упростите, оптимизируйте и автоматизируйте локализацию с помощью Lingohub.
Wordfast
wordfast.com
Решения Wordfast созданы, чтобы помочь переводчикам сэкономить время, деньги и усилия, сохраняя ваши переводы в базе данных памяти переводов и автоматически извлекая переведенный контент для будущих проектов. С 1999 года Wordfast стремится предоставлять на рынке самые удобные и доступные инструменты ТМ. Мы сохраняем наше гордое наследие создания программного обеспечения, направленного на повышение эффективности рабочего стола конечного пользователя, переводчика. Сегодня наши продукты — это результат более двадцати лет полевых испытаний с реальными переводчиками. Благодаря прежде всего устной информации, Wordfast стал вторым наиболее широко используемым программным обеспечением в мире.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это передовое программное обеспечение для перевода, которое помогает пользователям переводить с большей скоростью и с повышенным чувством авторства. Система управления переводами Bureau Works направлена на решение давних проблем управления переводами путем интеграции понятий, которые обычно рассматриваются отдельно: затраты, контекст, качество, производительность и управление проектами.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, намерена продолжить свой рост в отрасли. Уникальная облачная система управления переводами (TMS) Lingotek создана для повышения производительности. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной организацией, поддерживающей бизнес-операции, или гибкой компанией, постоянно выпускающей свежий контент, Lingotek сделает перевод быстрым и простым в любом масштабе. С самого начала Lingotek сотрудничала с некоторыми из самых инновационных технологических компаний в мире. Вместе с нашими партнерами мы поддерживаем глобальный бизнес в самых разных отраслях, включая правительство, технологии, финансы, телекоммуникации, путешествия и образование. Технология Lingotek и наша Глобальная сеть переводов расширяют возможности этих замечательных платформ, расширяя возможности взаимодействия с клиентами, повышения удобства использования программного обеспечения, поддержки и обучения по всему миру.
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную связь по переводу в исходном макете. Машинный перевод с поддержкой глоссария и встроенная память переводов могут обеспечить улучшенное качество автоматического перевода. Интеграция MT/TM и обнаружение изменений в реальном времени обеспечивают непрерывные рабочие процессы доставки перевода с доставкой на основе JavaScript или через прокси-сервер перевода для локализованных страниц. К платформе также можно подключить внешнюю CAT/TMS. Техническая поддержка Easyling доступна на этом пути. Эксперты по решениям Easyling, включенные в стоимость плана, настраивают проект перевода вашего веб-сайта и сопровождают вас на протяжении всего процесса до публикации, настраивая платформу в соответствии с вашими бизнес- и техническими потребностями. Easyling также доступен в виде продукта с белой маркировкой.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.
Correcto
correctoai.com
Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, поэтому Correcto — ваш инструмент для написания всего на испанском языке. Продукт сочетает в себе мгновенные исправления и искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям не только писать без ошибок, но и адаптировать свое письменное общение к желаемой аудитории.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.
Redokun
redokun.com
Redokun — это мощный облачный инструмент перевода, призванный помочь менеджерам по маркетингу и их командам эффективно переводить различные типы документов, сохраняя при этом их исходный макет и дизайн. Ключевые преимущества для менеджеров по маркетингу: * Легкая интеграция команды: присоедините свою команду за час, а не за несколько дней. Удобный интерфейс Redokun требует минимального обучения, позволяя вашей команде быстро и эффективно приступить к работе. * Эффективность времени и затрат. Сократите время и затраты на перевод с помощью автоматизированных рабочих процессов и централизованных ресурсов перевода. Повысьте согласованность всех ваших маркетинговых материалов. * Упрощенное управление проектами: храните все свои переводческие проекты в одном месте. Отслеживайте ход работы нескольких команд и документов с одного взгляда, гарантируя, что вы всегда будете держать ситуацию под контролем. Идеально подходит для всей вашей маркетинговой команды: * Дизайнеры: сохраните оригинальный дизайн и стиль ваших документов. Попрощайтесь с утомительным копированием. Загрузите файлы, такие как InDesign, PowerPoint и другие, и позвольте своей команде перевести текст. Загрузите переведенный документ с тем же макетом. * Переводчики: повысьте скорость и точность перевода. Используйте машинный перевод и память переводов, чтобы ускорить вашу работу, сделав переводы более быстрыми и последовательными. Мощные функции для повышения ваших маркетинговых усилий: * Автоматизированный рабочий процесс: упростите процесс перевода с помощью автоматизированных рабочих процессов, которые позволят вашей команде беспрепятственно сотрудничать с минимальным вмешательством вручную. * Автоматическое сохранение и доступ к одобренным переводам: повторно используйте память переводов в разных проектах, чтобы вам никогда не приходилось платить за перевод одного и того же контента дважды. * Централизованные ресурсы перевода: Легко координируйте проекты перевода, где бы ни работала ваша команда. * Продвинутый машинный перевод: используйте передовые технологии машинного перевода, чтобы переводить умнее, а не сложнее. * Беспрепятственное сотрудничество: легко работайте с предпочитаемыми вами поставщиками переводов или собственными командами. Возможности обмена, импорта и экспорта Redokun делают совместную работу гладкой и эффективной. * Мгновенные обновления документов. Применяйте изменения ко всем переведенным файлам за считанные секунды, устраняя необходимость ручного обновления во время редактирования. * Комплексное управление проектами: получайте обратную связь о состоянии проекта в режиме реального времени, информируя вас и контролируя ситуацию. * Поддержка различных форматов файлов: Redokun поддерживает широкий спектр форматов файлов, включая Adobe InDesign (.idml), Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html). , субтитры (.srt), обычный текст (UTF-8.txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) и PDF (*.pdf). Redokun дает менеджерам по маркетингу и их командам возможность доставлять переведенный контент на рынок с большей легкостью и эффективностью. Попробуйте Redokun сегодня и испытайте более разумный способ управления своими переводами.
Language I/O
languageio.com
Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодаря своей уникальной технологии машинного перевода он может организовать команду для выполнения точных и безопасных переводов для компании и отрасли в течение 24 часов. Его программное обеспечение соответствует требованиям GDPR и сертифицировано по стандарту ISO-27001 и интегрируется со всеми основными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Zendesk и Oracle. Предоставляя переводы агентам службы поддержки клиентов на платформах, которые они уже используют, это дает им возможность отвечать на запросы клиентов по электронной почте и в чате одним нажатием кнопки.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
Weglot
weglot.com
Weglot — это мощное решение для локализации веб-сайтов, которое переводит и отображает содержимое вашего веб-сайта на несколько языков. Совместимый с любой CMS (Shopify, WordPress, Webflow и т. д., а также сайтами, созданными по индивидуальному заказу), он интегрируется за считанные минуты. Созданный для скорости и точности, Weglot сочетает в себе машинный перевод, постредактирование и профессиональный перевод, чтобы предоставить пользователям желаемое качество перевода без высоких затрат. Благодаря интуитивно понятной панели управления переводами, позволяющей пользователям переводить текст, метаданные SEO и медиафайлы в одном месте, Weglot упрощает управление рабочим процессом большого проекта перевода веб-сайта. Созданный с учетом не только вашего контента, Weglot также обеспечивает многоязычное SEO, позволяя вам индексироваться поисковыми системами. Субдомены/подкаталоги для конкретного языка, автоматически добавляемые теги hreflang и переведенные метаданные гарантируют, что вас найдут на новых рынках. Weglot — это решение для локализации веб-сайтов, которое выбирают более 50 000 веб-сайтов, включая Microsoft, Steve Madden, Murad, Spotify и Volcom.
Transifex
transifex.com
Transifex — это платформа автоматизации локализации, которая помогает разработчикам и маркетологам публиковать цифровой контент на нескольких языках. Облачная платформа Transifex, созданная для компаний с гибкими циклами разработки, помогает ускорить доставку контента за счет непрерывного рабочего процесса локализации. Клиенты, использующие Transifex, могут быть уверены, что новый контент всегда переводится, а последние переводы включены в каждый выпуск. Это означает более быстрый выход на рынок и лучший опыт для конечных пользователей. Transifex является глобальной и цифровой компанией: инженеры на двух континентах и клиенты почти в 50 странах представляют около 40 000 проектов и более 320 000 пользователей, локализуя контент на более чем 150 языках. В число клиентов входят Atlassian, HubSpot, Signal, Vodafone, Deezer, Eventbrite, Soundcloud и Waze.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat — это важнейшая языковая платформа искусственного интеллекта для любого глобального предприятия. Языковой искусственный интеллект Smartcat, адаптированный под клиента, преобразует контент любого формата на любой язык: от документов и видео до сложных веб-сайтов и программного обеспечения, упрощая глобальные операции для любой корпоративной команды. Оно также позволяет любому пользователю создавать новый контент, используя многоязычную корпоративную библиотеку. Команды получают результаты за 1/100 стоимости за считанные минуты, а не недели, и им никогда не придется вносить одни и те же изменения дважды благодаря адаптивному ИИ, который запоминает каждое обновление, внесенное любым членом команды. Процесс редактирования можно масштабировать в кратчайшие сроки, получив доступ к крупнейшему встроенному рынку лингвистов и редакторов, все автоматизировано с помощью искусственного интеллекта. Более 1000 компаний по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, доверяют Smartcat распространять свои инновации и идеи по всему миру.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную аналитику для оптимизации производительности. Готовое к использованию и имеющее доступ ко всем ключевым продуктам, оно упрощает запуск и быстрое масштабирование. Благодаря системе единого входа (SSO) и интуитивно понятному интерфейсу Phrase представляет собой удобную централизованную экосистему. Платформа локализации фраз включает в себя: Систему управления переводом фраз (Phrase TMS). Управление проектами перевода с помощью CAT-инструментов промышленного уровня. Phrase Strings. Удобный для разработчиков инструмент для локализации программного обеспечения, игр и копий веб-сайтов. Phrase Orchestrator. Настраиваемые рабочие процессы без кода, которые автоматизируют ваше руководство. Phrase Analytics Глубокие данные для оптимизации затрат, качества и скорости Phrase Language AI Быстрый и безопасный машинный перевод с учетом вашей терминологии Phrase Custom AI Машинный перевод на базе искусственного интеллекта с использованием вашего собственного контента Phrase Portal Безопасный, немедленный и интуитивно понятный доступ к расширенным возможностям локализации Technology Phrase Quality Technologies Оценивает и проверяет, чтобы гарантировать постоянное соответствие вашего контента стандартам качества. Интеграция Более 50 интеграций с принципом «включай и работай» для быстрого развертывания.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — это самая быстрорастущая система управления переводами на базе искусственного интеллекта с чистым и понятным пользовательским интерфейсом и адекватными ценами, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Будучи настоящим мультиплатформенным программным обеспечением, Lokalise позволяет гибким командам переводить все свои цифровые активы в одном месте: веб- и мобильные приложения, игры, другое программное обеспечение, маркетинговые и другие документы и т. д. Lokalise работает лучше всего, когда ключевые показатели эффективности включают сокращение времени выхода на рынок и снижение затрат, а также устранение усталости и разочарования за счет автоматизации повторяющихся задач. С Lokalise вы можете: ✓ Улучшите свой контент с помощью искусственного интеллекта. Получите контекстно-зависимые безупречные переводы за считанные секунды. Переводите, сокращайте, перефразируйте, оптимизируйте для SEO и многое другое. ✓ Переведите файлы локализации (.xml, .strings, .json, .xliff и т. д.). ✓ Переводите вместе со своей внутренней командой, фрилансерами, сообществом, партнерскими агентствами или более крупными LSP. ✓ Получите немедленные результаты от систем машинного перевода (Google, DeepL) ✓ Создавайте расширенные рабочие процессы локализации с задачами и настраиваемыми статусами перевода. ✓ Совместная работа и управление всеми вашими проектами по локализации программного обеспечения на одной платформе. ✓ Интегрируйте перевод в процессы разработки и внедрения. ✓ Настраивайте автоматизированные рабочие процессы, используя предопределенные пользовательские правила, API, а также используйте веб-перехватчики или интегрируйтесь с другими сервисами (GitHub, Slack, JIRA, Sketch и т. д.). ✓ Добавляйте скриншоты для автоматического распознавания текста и сопоставления его с текстовыми строками в ваших проектах. ✓ Загрузите эскизные монтажные области в Lokalise или обменивайтесь скриншотами между Figma или Adobe XD и Lokalise и позвольте переводчикам начать работу до начала разработки. ✓ Предварительный просмотр того, как переводы будут выглядеть в вашем веб-приложении или мобильном приложении в режиме реального времени (модуль iOS SDK Live Edit). ✓ Централизуйте свой переводческий контент и поделитесь рабочим пространством с командами по продуктам и маркетингу, которые смогут извлекать контент из разных мест (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles и т. д.) Основная аудитория Lokalise состоит из разработчиков, менеджеров проектов/продуктов/локализации, маркетологов, сотрудников службы поддержки клиентов, дизайнеров и переводчиков: * Разработчики. Lokalise был создан разработчиками для разработчиков. В результате технически подкованные команды видят, что наши API, CLI, документация и другие инструменты достаточно полны и интуитивно понятны. * Менеджеры — управляйте процессом локализации и сделайте его непрерывным. Назначайте задачи переводчикам, предоставляйте контекстную информацию, добавляя скриншоты или комментарии для всех соавторов. В то же время отслеживайте их прогресс с одной панели. * Маркетологам — упростите и ускорьте процесс локализации. Создавайте персонализированные, эффективные кампании и мгновенно запустите свой план GTM. * Служба поддержки клиентов: поддерживайте своих клиентов на их родных языках с помощью перевода чата в реальном времени и многоязычных статей базы знаний. Позвольте вашей службе поддержки выйти на глобальный уровень. * Переводчики — ускорьте свою работу и улучшите свои навыки с помощью самой инновационной платформы перевода. Воспользуйтесь преимуществами многочисленных функций CAT: памяти переводов, контекстных редакторов, глоссариев, функций предварительного перевода и т. д. * Дизайнеры — могут заполнять и просматривать проекты на разных языках, используя интеграцию со Sketch, Figma и Adobe XD. Обнаружение и исправление любых ошибок дизайна, связанных с соответствием переведенного контента, на ранних этапах процесса избавляет дизайнеров от головной боли и значительно сокращает время выпуска продукта.
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