Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

Genesys Cloud

genesys.com

Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и идеи, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли обращаться к клиентам в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.