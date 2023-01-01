WebCatalog

Table Duck

Table Duck

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tableduck.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Table Duck в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Table Duck is an omnichannel communication platform to manage and automate all your customer conversations in one place.

Веб-сайт: tableduck.com

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