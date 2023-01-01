Swiss Policy Research (SPR) — независимая, беспартийная и некоммерческая исследовательская группа, занимающаяся геополитической пропагандой.

Веб-сайт: swprs.org

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