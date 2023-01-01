FactCheck.org — это некоммерческий веб-сайт, цель которого — снизить уровень обмана и путаницы в политике США, предоставляя оригинальные исследования дезинформации и мистификаций.

Веб-сайт: factcheck.org

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