WebCatalog
Stradivarius

Stradivarius

stradivarius.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stradivarius в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя последние модные тенденции для женщин и вдохновитесь лучшими нарядами. Заходите в наше приложение прямо сейчас и станьте современной девушкой со Stradivarius Just in!

Веб-сайт: stradivarius.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stradivarius, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

RusHush

RusHush

rushush.com

House Brand

House Brand

housebrand.com

OYSHO

OYSHO

oysho.com

Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue

saksfifthavenue.com

StyleHint

StyleHint

stylehint.com

Who What Wear

Who What Wear

whowhatwear.com

The Cut

The Cut

thecut.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

500px

500px

500px.com

Dresslily

Dresslily

dresslily.com

ELLE

ELLE

elle.com

JIMMY CHOO

JIMMY CHOO

jimmychoo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности