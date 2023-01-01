WebCatalog
Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue

saksfifthavenue.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Saks Fifth Avenue в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Покупайте лучшую дизайнерскую одежду на Saks Fifth Avenue. Вдохновляйтесь тщательно подобранными магазинами, в которых представлены последние тенденции в одежде, обуви, сумках, косметике и многом другом. Кроме того, получите бесплатную доставку и возврат каждого заказа.

Веб-сайт: saksfifthavenue.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Saks Fifth Avenue, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tory Burch

Tory Burch

toryburch.com

ESCADA

ESCADA

escada.com

Bloomingdale's

Bloomingdale's

bloomingdales.com

Dillard's

Dillard's

dillards.com

Vans

Vans

vans.com

Bulletin

Bulletin

bulletin.co

JACK & JONES

JACK & JONES

jackjones.com

CONVERSE

CONVERSE

converse.com

Belk

Belk

belk.com

Shopbop

Shopbop

shopbop.com

Swimsuits For All

Swimsuits For All

swimsuitsforall.com

Fossil

Fossil

fossil.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности