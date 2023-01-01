WebCatalog

StarFlyer

StarFlyer

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: starflyer.jp

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для StarFlyer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), стилизованная под StarFlyer, — японская авиакомпания со штаб-квартирой на территории аэропорта Китакюсю в Кокурамами-ку, Китакюсю, префектура Фукуока. Она описывает себя как «гибридную авиакомпанию», обеспечивающую более высокий уровень обслуживания, чем бюджетные перевозчики, при этом эксплуатационные расходы ниже, чем у традиционных перевозчиков с полным спектром услуг. Хотя код IATA авиакомпании — 7G, внутри страны она также использует для своих рейсов код MQ (который разработан IATA за пределами Японии IATA для Envoy Air).

Веб-сайт: starflyer.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StarFlyer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

WestJet

WestJet

westjet.com

Oman Air

Oman Air

omanair.com

easyJet

easyJet

easyjet.com

Air Transat

Air Transat

airtransat.com

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

Korean Air

Korean Air

koreanair.com

DMM.com

DMM.com

dmm.com

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

FlightAware

FlightAware

flightaware.com

AirAsia

AirAsia

airasia.com

French bee

French bee

frenchbee.com

Peach Aviation

Peach Aviation

flypeach.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности