Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), стилизованная под StarFlyer, — японская авиакомпания со штаб-квартирой на территории аэропорта Китакюсю в Кокурамами-ку, Китакюсю, префектура Фукуока. Она описывает себя как «гибридную авиакомпанию», обеспечивающую более высокий уровень обслуживания, чем бюджетные перевозчики, при этом эксплуатационные расходы ниже, чем у традиционных перевозчиков с полным спектром услуг. Хотя код IATA авиакомпании — 7G, внутри страны она также использует для своих рейсов код MQ (который разработан IATA за пределами Японии IATA для Envoy Air).

Веб-сайт: starflyer.jp

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