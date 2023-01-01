WebCatalog
StarByFace

StarByFace

starbyface.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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1. Загрузите фотографию На фото должен быть только один человек. Рекомендации: лицо должно быть хорошо видно, лучше использовать фронтальные фото. Точность распознавания лиц зависит от разрешения и качества изображения лица. 2. Система распознает лицо Система распознает лицо и создает рисунок лица. Система обнаружения точек лица может определять ключевые компоненты лица, включая брови, глаза, нос, рот и положение. 3. Наслаждайтесь результатом! Нейронная сеть сравнивает лица знаменитостей и предлагает наиболее похожие. Мы не храним загруженные фотографии. Все фото удаляются после распознавания. Фотография будет сохранена только в том случае, если вы захотите ею поделиться.

Веб-сайт: starbyface.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StarByFace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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