Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.

Веб-сайт: squaredance.io

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