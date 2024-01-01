Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Соединение дела с коммерцией. Тысячи предприятий всех размеров — от розничных продавцов DTC до корпоративных брендов — используют ShoppingGives для запуска, масштабирования и оптимизации своих стратегий благотворительной помощи.

Веб-сайт: shoppinggives.com

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