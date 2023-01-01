WebCatalog
Sonantic

Sonantic

sonantic.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sonantic в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Редактируйте, моделируйте и направляйте представление, используя преобразование текста в речь.

Веб-сайт: sonantic.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sonantic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Voicetapp

Voicetapp

voicetapp.com

dupdub

dupdub

dupdub.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Pictory

Pictory

pictory.ai

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

TTSLabs

TTSLabs

ttslabs.ai

Uberduck

Uberduck

uberduck.ai

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности