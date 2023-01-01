SocialBu
socialbu.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SocialBu в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: socialbu.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocialBu, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Repilot
repilot.io
Social Report
socialreport.com
Zoho Social
accounts.zoho.com
PostFlow
app.postflow.app
Metricool
app.metricool.com
Later
app.later.com
Mention
web.mention.com
Smart Workforce
app.smartworkforce.co.uk
Crowdfire
crowdfireapp.com
Social Champ
socialchamp.io
PromoRepublic
app.promorepublic.com
BerniePortal
app.bernieportal.com