WebCatalog
Smarty Accounting

Smarty Accounting

acc.smartysoftware.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Smarty Accounting в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Интеллектуальное программное обеспечение, разработанное для предпринимателей, Smarty сочетает в себе выставление счетов через интерфейс, отслеживание платежей, расходов, синхронизацию банковских счетов и различные финансовые отчеты, чтобы перенести все ваши бухгалтерские потребности на вашу панель управления. Вы можете записывать платежи и отправлять автоматические напоминания клиентам, экспортировать и распечатывать подробные отчеты, автоматически обновлять инвентарные запасы, управлять своим бюджетом, подавать декларацию по НДС в HMRC, синхронизировать свои банковские счета и согласовывать банковские транзакции, а также добавлять несколько валют.

Веб-сайт: acc.smartysoftware.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smarty Accounting, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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