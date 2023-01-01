Smarty Accounting

Интеллектуальное программное обеспечение, разработанное для предпринимателей, Smarty сочетает в себе выставление счетов через интерфейс, отслеживание платежей, расходов, синхронизацию банковских счетов и различные финансовые отчеты, чтобы перенести все ваши бухгалтерские потребности на вашу панель управления. Вы можете записывать платежи и отправлять автоматические напоминания клиентам, экспортировать и распечатывать подробные отчеты, автоматически обновлять инвентарные запасы, управлять своим бюджетом, подавать декларацию по НДС в HMRC, синхронизировать свои банковские счета и согласовывать банковские транзакции, а также добавлять несколько валют.

Веб-сайт: acc.smartysoftware.net

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