Jortt предлагает автоматический учет, возврат НДС и финансовую отчетность для предпринимателей, фондов и других ассоциаций.

Веб-сайт: jortt.nl

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