WebCatalog
Kleisteen

Kleisteen

app.claystone.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kleisteen в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kleisteen — это бухгалтерское решение для предпринимателей и малого и среднего бизнеса, которое также охватывает администрирование проектов и управление запасами.

Веб-сайт: claystone.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kleisteen, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Odoo

Odoo

accounts.odoo.com

Gábilos

Gábilos

gabilos.net

Gincore

Gincore

gincore.net

Teamleader

Teamleader

app.teamleader.eu

Consisa

Consisa

cliente.consisanet.com

Cashflow

Cashflow

app.cashflow.do

DEAR

DEAR

inventory.dearsystems.com

Splendid Accounts

Splendid Accounts

app.splendidaccounts.com

TimeLog

TimeLog

login.timelog.com

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Gouti

Gouti

gouti.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности