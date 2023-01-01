Digi Khata

DigiKhata — это 100% бесплатное, безопасное и простое приложение для ведения бухгалтерского учета. Легко записывайте и управляйте своими бизнес-транзакциями с помощью приложения DigiKhata и возвращайте свои платежи в 3 раза быстрее.

Веб-сайт: digikhata.pk

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