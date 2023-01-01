Smartleader: ведущая система управления эффективностью. Оценка эффективности, управление целями, OKR, 9Box, онлайн-обучение, обратная связь, 1:1, PDI, преемственность и LMS. Визуальные результаты для принятия решения.

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