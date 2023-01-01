SmartDok Norge

SmartDok — система, разработанная для строительной отрасли. Наша цель — упростить вашу повседневную трудовую жизнь. Система работает через Интернет и на мобильных устройствах. Наиболее часто используемый в Норвегии.

Веб-сайт: web.smartdok.no

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