Infoskjermen

Информационный экран – привлекает внимание. Легко использовать. | Информационный экран — это специальный инструмент для отображения и управления информационными экранами. Показывать сообщения, фотографии, календари, прогноз погоды и т. д. на экране на стене, который может видеть каждый. {}

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