WebCatalog
Shortlister

Shortlister

go.shortlister.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Shortlister в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Короткий список с уверенностью. Умные рекрутеры быстрее выявляют лучших специалистов с помощью видеоинтервью Shortlister.

Веб-сайт: go.shortlister.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shortlister, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

smartCV

smartCV

app.smartcv.co

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

Talentcube

Talentcube

business.talentcube.de

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Hireflix

Hireflix

admin.hireflix.com

Tilr

Tilr

use.tilr.com

Teamtailor

Teamtailor

app.teamtailor.com

Interviewer.AI

Interviewer.AI

dashboard.interviewer.ai

InTalents

InTalents

app.intalents.co

Jobful

Jobful

jobful.io

SpringRecruit

SpringRecruit

springrecruit.com

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности