ServiceMinder — это платформа для управления и эксплуатации брендов услуг для дома.

Веб-сайт: serviceminder.io

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