WebCatalog
SeQura

SeQura

sequra.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Предложите своим клиентам гибкость с помощью оплаты SeQura в рассрочку, повысьте конверсию вашей электронной коммерции. Начните сегодня и увеличьте свои продажи.

Веб-сайт: sequra.com

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