WebCatalog
Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rezrva в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Планируйте клиентов, резервируйте услуги и управляйте своим расписанием онлайн. С помощью программного обеспечения для бронирования вы можете планировать клиентов, управлять услугами, автоматизировать свое расписание и увеличивать продажи со своего мобильного телефона, оптимизируя свое время, сокращая отсутствие и развивая свой бизнес, быстро и легко 24 часа в сутки.

Веб-сайт: rezrva.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rezrva, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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