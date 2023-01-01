WebCatalog
Lobby PMS

Lobby PMS

lobbypms.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lobby PMS в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение для ОТЕЛЯ ✔️ LobbyPMS Позволяет быстро и эффективно управлять продажами, бронированием, отчетами, выставлением счетов.

Веб-сайт: lobbypms.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lobby PMS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Nubox Pyme

Nubox Pyme

nubox.com

Quipu

Quipu

getquipu.com

Lizto

Lizto

lizto.co

Gesnex

Gesnex

gesnex.com

Clientify

Clientify

clientify.com

Clickie

Clickie

clickie.io

Talana

Talana

web.talana.com

SeQura

SeQura

sequra.com

Handy

Handy

handy.la

Depor.com

Depor.com

depor.com

Dátil

Dátil

datil.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности