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LEROY MERLIN España

LEROY MERLIN España

leroymerlin.es

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Воплотите свои идеи в жизнь с помощью наиболее полного ассортимента товаров для дома, строительства, декора и сада. Легко улучшите свой дом по лучшим ценам.

Веб-сайт: leroymerlin.es

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