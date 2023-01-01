WebCatalog
Sensible

Sensible

sensible.so

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sensible в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сегодня мы рады представить Sensible Instruct, инструмент для понимания документов, основанный на LLM, включая GPT-4. С Sensible Instruct вы используете естественный язык для мгновенного извлечения данных из любого документа, даже из тех, которые вы никогда раньше не видели. Резюме, счета-фактуры, контракты, научные исследования, банковские выписки, счета за коммунальные услуги и многое другое — Sensible Instruct может проанализировать их все.

Веб-сайт: sensible.so

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