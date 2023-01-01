Сегодня мы рады представить Sensible Instruct, инструмент для понимания документов, основанный на LLM, включая GPT-4. С Sensible Instruct вы используете естественный язык для мгновенного извлечения данных из любого документа, даже из тех, которые вы никогда раньше не видели. Резюме, счета-фактуры, контракты, научные исследования, банковские выписки, счета за коммунальные услуги и многое другое — Sensible Instruct может проанализировать их все.

Веб-сайт: sensible.so

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