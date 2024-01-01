Точная настройка и оценка LLM без кода. Airtrain AI — это вычислительная платформа без кода для больших языковых моделей. Собственные модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4, очень мощные, но при этом очень дорогие, медленные, ненадежные и незащищенные. Поскольку компании стремятся масштабировать свои прототипы ИИ в продукты промышленного уровня, они сталкиваются с большими счетами за ИИ, медленными API и большим количеством отказов. С другой стороны, было доказано, что меньшие языковые модели могут работать наравне с большими, если они точно настроены на высококачественных наборах данных. Airtrain AI позволяет специалистам по искусственному интеллекту исследовать альтернативы запатентованным моделям, создавать наборы обучающих данных, оценивать, настраивать и обслуживать большой выбор программ LLM с открытым исходным кодом.

Веб-сайт: airtrain.ai

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