SendOutCards: создание моментов посредством осязаемого прикосновения. Миру нужно то, что может дать ваше сердце. Следуйте своим побуждениям и проявите доброту, отправляя сердечную открытку каждый день.

Веб-сайт: sendoutcards.com

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