WebCatalog

Guusto

Guusto

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: guusto.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Guusto в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology to redeem. 5X IMPACT of your budget - only pay for people who can give recognition, there are no markups, unclaimed gifts are credited back, and 1 day of clean water is donated with every gift sent.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: guusto.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Guusto, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.