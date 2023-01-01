Satena, колумбийская авиакомпания с лучшим национальным покрытием. SATENA — колумбийская государственная авиакомпания, базирующаяся в Боготе, Колумбия. Он обслуживает в основном внутренние маршруты. Его главный хаб — международный аэропорт Эльдорадо.

Веб-сайт: satena.com

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