WebCatalog
SATENA

SATENA

satena.com

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Satena, колумбийская авиакомпания с лучшим национальным покрытием. SATENA — колумбийская государственная авиакомпания, базирующаяся в Боготе, Колумбия. Он обслуживает в основном внутренние маршруты. Его главный хаб — международный аэропорт Эльдорадо.

Веб-сайт: satena.com

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