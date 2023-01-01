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SAP Concur

SAP Concur

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SAP Concur (ранее Concur Technologies) — американская SaaS-компания, предоставляющая предприятиям услуги по управлению поездками и расходами. Штаб-квартира находится в Белвью, штат Вашингтон. SAP SE согласилась приобрести Concur Technologies в сентябре 2014 года за 8,3 миллиарда долларов. Сделка была завершена в декабре 2014 года.

Веб-сайт: concursolutions.com

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