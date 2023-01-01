WebCatalog
SABC Plus

SABC Plus

sabcplus.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SABC Plus в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

САБК. Везде для всех. Всегда.

Веб-сайт: sabcplus.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SABC Plus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Writer

Writer

app.writer.com

Aiven

Aiven

console.aiven.io

Mosaic

Mosaic

projects.mosaicapp.com

ddmm

ddmm

ddmm.ai

Plus

Plus

app.plusdocs.com

Sync

Sync

cp.sync.com

Seedr

Seedr

seedr.cc

Hallmark TV

Hallmark TV

watchhallmarktv.com

Replika

Replika

my.replika.com

Lonely Planet

Lonely Planet

lonelyplanet.com

Pexels

Pexels

pexels.com

Zip

Zip

zip.co

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности