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Rooftop

Rooftop

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Веб-сайт: rooftop.e-zigurat.com

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Rooftop — это платформа онлайн-курсов для архитекторов, инженеров и лидеров цифровых технологий. Тренируйтесь и станьте ТОП-профессионалом.

Веб-сайт: rooftop.e-zigurat.com

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