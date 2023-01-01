ATRESplayer — это платформа для просмотра телепередач в прямом эфире от Atresmedia, где вы найдете лучший контент сериалов, фильмов, программ и документальных фильмов от Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega и Atreseries. На нашей телевизионной платформе по запросу вы можете найти лучшие национальные и международные сериалы, мыльные оперы, фильмы, программы, документальные фильмы или детский контент, а также получить доступ к последним национальным и спортивным новостям.

Веб-сайт: atresplayer.com

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