Ribon — это технология пожертвований, которая распределяет ресурсы и автоматически создает новых доноров через протокол блокчейна.

Веб-сайт: ribon.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ribon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.