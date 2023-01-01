Персональные текстовые сообщения для стоматологов в режиме реального времени. С RevenueWell Messenger оставаться на связи с пациентами стало быстрее и проще, чем когда-либо! Отправляйте текстовые сообщения и отвечайте в режиме реального времени прямо со своего компьютера. Это простая в использовании платформа, которая понравится вашей команде и пациентам.

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