Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

GG Messenger — бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями, на телефоне, на компьютере или войдите в браузер. Отличный текстовый мессенджер для малого бизнеса и для знакомств с новыми людьми.

Веб-сайт: ggapp.com

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