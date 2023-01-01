WebCatalog
RevenueCat

RevenueCat

app.revenuecat.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RevenueCat в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Подписки в приложении стали проще. RevenueCat упрощает внедрение и управление подписками в приложениях, анализирует данные клиентов и увеличивает регулярный доход на iOS, Android и в Интернете.

Веб-сайт: revenuecat.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RevenueCat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Adapty

Adapty

app.adapty.io

Apphud

Apphud

app.apphud.com

IconKitchen

IconKitchen

icon.kitchen

AppMySite

AppMySite

app.appmysite.com

Abowire

Abowire

app.abowire.com

Player FM

Player FM

player.fm

BuildFire

BuildFire

app.buildfire.com

Repilot

Repilot

repilot.io

EasyInvoice

EasyInvoice

web.easyinvoiceapp.com

Tiledesk

Tiledesk

console.tiledesk.com

Daybook

Daybook

daybook.app

Peatix

Peatix

peatix.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности